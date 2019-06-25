В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы 

Школьники должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год.

Во вторник, 25 июня, стало известно о том, что в российских школах появятся культурные нормативы. Об этом сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Так, нововведение "придет" в школы к 1 сентября этого года. Согласно этим нормативам, школьники должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. По мнению парламентариев, таким образом получится привлечь внимание учащихся к культуре России.

1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России. Новая программа предоставит молодым людям дополнительные возможности по ознакомлению с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками сказано в сообщении

Ранее Мединский заявил, что культурные нормативы необходимо включить в школьную программу. Дети должны будут посещать соответствующие мероприятия, а потом делиться впечатлениями в специальных дневниках. В данный момент неизвестно, кто будет создавать культурную программу для школьников.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, которые собирались в Грузию.

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