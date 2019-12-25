Проектом по подготовке будущих воспитателей занимается "Российское движение школьников".

В российских школах появятся советники-воспитатели. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Он рассказал, что в 2021 году в нескольких регионах России реализуется проект "Навигаторы детства", который предполагает в школах работу советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. В 2022 году конкурсы по их назначению могут пройти во всех субъектах России.

Проектом по подготовке будущих воспитателей занимается "Российское движение школьников".

Ранее мы писали, что в школе-интернате в Томской области отравились 30 воспитанников.

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