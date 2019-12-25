  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В школе-интернате в Томской области отравились 30 воспитанников
Сегодня, 10:08
177
lesjasap

В школе-интернате в Томской области отравились 30 воспитанников

0 0

Все пострадавшие госпитализированы в областной медцентр.

В школе-интернате в Томской области отравились 30 воспитанников. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава Бакчарского района по региону Сергей Ревера. По данным чиновника, пострадала большая часть детей, которые находятся в учреждении (30 из 56 человек). Все они госпитализированы в областной медицинский центр. По данным медиков, состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Это Крыловская вспомогательная школа с круглосуточным пребыванием детей. Там 56 воспитанников обучается с отклонениями в здоровье. Произошло пищевое отравление, предположительно псевдотуберкулез, который переносится с грызунами. 

Сергей Ревера, глава Бакчарского района Томской области

По данным эксперта, изначально заразились только 17 детей, но позже число пострадавших увеличилось. Ревера, напомнил, что в районной больнице нет инфекционного отделения, поэтому пациенты были переправлены в Томск.

Трехлетний ребенок отравился таблетками родителей в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: интернат, отравление, регионы, томская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии