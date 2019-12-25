Все пострадавшие госпитализированы в областной медцентр.

В школе-интернате в Томской области отравились 30 воспитанников. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава Бакчарского района по региону Сергей Ревера. По данным чиновника, пострадала большая часть детей, которые находятся в учреждении (30 из 56 человек). Все они госпитализированы в областной медицинский центр. По данным медиков, состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Это Крыловская вспомогательная школа с круглосуточным пребыванием детей. Там 56 воспитанников обучается с отклонениями в здоровье. Произошло пищевое отравление, предположительно псевдотуберкулез, который переносится с грызунами. Сергей Ревера, глава Бакчарского района Томской области

По данным эксперта, изначально заразились только 17 детей, но позже число пострадавших увеличилось. Ревера, напомнил, что в районной больнице нет инфекционного отделения, поэтому пациенты были переправлены в Томск.

Трехлетний ребенок отравился таблетками родителей в Петербурге.

Фото: Piter.tv