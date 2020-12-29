Трехлетний ребенок отравился таблетками родителей в Петербурге

Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером в пятницу, 22 января, бригада скорой помощи выехала на вызов в поселок Усть-Славянку. Там таблетками отравился ребенок, сообщило издание 78.ru со ссылкой на собственный источник.

Трехлетнего мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №19. Специалисты диагностировали острое пероральное отравление. Сотрудники правоохранительных органов установили, что около четырех часов дня ребенок съел полторы таблетки "Феназепама" по недосмотру родителей.

Отмечается, что семья полная и не состоит на учете. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Ленобласти годовалая девочка отравилась наркотиками.

Фото: Pixabay