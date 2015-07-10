В самолетах России разрешат "курить" продукцию British American Tobacco

Иностранные партнеры проведут промо-акцию на рейсах авиакомпании Utair.

Уральская авиакомпания Utair начала предоставлять пассажирам никотиновую продукцию. Получить продукт для курящих на борту самолета смогут только совершеннолетние клиенты. Об этом сообщила директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова.

Gодобное мероприятие станет промо-акцией для компании British American Tobacco. Иностранная фирма договорилась с российской авиакомпанией о сотрудничестве. На данный момент известно, что пассажирам предложат LYFT - специальные белые подушечки с растительными волокнами и экстрактом никотина фармацевтического уровня. Их нужно будет закладывать под верхнюю губу. Получить продукцию можно после того, как стюардессы раздадут информационные буклеты.

Акция стала доступна с 15 сентября. Она организована на 12 рейсах. Подобными мерами компания надеется снизить количество случаев курения в туалетах самолетов.

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Видео: YouTube/Barcelona - El Prat Int"l