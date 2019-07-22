В аэропорт Тюмени экстренно вернулся из-за неисправности "Боинг - 735"

Опубликовано видео осмотра "Боинга" авиакомпании Utair.

Сегодня утром, 22 июля, самолет авиакомпании Utair экстренно вернулся в аэропорт.

Сообщается, что сразу после взлета "Боинга-735", выполняющего рейс по маршруту "Тюмень – Минеральные Воды", загорелся датчик неисправности шасси. Экипаж самолета принял решения вернуться в аэропорт вылета. Воздушное судно вырабатывало топливо и благополучно приземлилось. Пострадавших нет. На борту воздушного судна находилось 105 пассажиров, из них 19 детей и 5 членов экипажа. Самолет пробыл в воздухе 38 минут.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится осмотр места происшествия, опрашиваются члены экипажа, наземные службы аэропорта, а также представители авиакомпании, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. СУ СК РФ

По данным проверки будет вынесено процессуальное решение. Пассажиры будут отправлены в Минеральные воды резервным бортом.

Сегодня ранее: Видео: В Петропавловске-Камчатском медведь проломил забор аэропорта

Видео: СУ СК РФ