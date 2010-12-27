Россияне будут летать стоя

Низкобюджетная компания "Победа" планирует оборудовать салоны своих новых воздушных судов стоячими креслами. Однако представители перевозчика сообщили, что сделают это при условии, если эта мебель пройдет все сертификации и проверки на безопасность. Об этом сообщают Риа новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Правда, комментировать планы по перекомпоновке салона в авиакомпании не захотели. В пресс-службе уточнили, что рассматриваются разные варианты и предложения, которые смогут повысить эффективность и увеличить количество дешевых белетов.
Отметим, парк "Победы" в настоящее время состоит из 18 Boeing 737-800. К концу 2019 года в компании планируют расширить флот до 30 самолетов.
Ранее мы рассказывали, что итальянцы из компании Aviointeriors разработали стоячие места для самолетов. Создатели сообщают, что они идеально подойдут для коротких перелетов и при этом сэкономят пространство в салоне самолета. Каждое новое кресло закреплено двумя вертикальными стойками и имеет специальную мягкую обивку.
Фото: pobeda.aero