Итальянцы разработали стоячие места для самолетов

Возможно в ближайшем будущем пассажиры будут летать стоя.

Итальянцы из компании Aviointeriors разработали стоячие места для самолетов. Возможно в ближайшем будущем пассажиры будут летать стоя. Создатели поясняют, что это сделано для того, чтобы повысить вместимость авиалайнеров на 20 %. Об этом сообщает CNN.

Новую модель, которая получила название Skyrider 2.0, представили на форуме Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге (Германия). Производители говорят, что их сиденья сузят расстояние между рядами и увеличат пространство в самом салоне.

Дизайн кресел был придуман еще в 2010 году и напоминает седло наездника. Пока Федеральное управление гражданской авиации США отвергло идею использовать стоячие места в самолете. Но в Aviointeriors настаивают, что они идеально подойдут для коротких перелетов. Каждое новое кресло закреплено двумя вертикальными стойками и имеет специальную мягкую обивку.

Ранее мы писали, что на выставке похоронной индустрии в Амстердаме представили будку для самоубийств.

Фото: Aviointeriors