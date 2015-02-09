На выставке похоронной индустрии в Амстердаме представили будку для самоубийств

Оказавшись в ней, человек почувствует легкое головокружение, затем потеряет сознание и умрет.

Первое устройство для совершения суицида разработали в Нидерландах. Оно получило футуристический дизайн, напоминающий чем-то космический корабль. Об этом сообщают Риа Новости.

Отмечается, что создателями капсулы для суицида стали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке, который в течение многих лет выступает за легализацию эвтаназии. По словам создателей, будка позволит всем желающим уйти из жизни мирно и безболезненно.

Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут. Филипп Ничке

На выставке похоронной индустрии разработчики представили макет устройства. Протестировать капсулу предложили с помощью VR-очков. Изобретатели надеются построить действующий аппарат к концу 2018 года.

Напомним, что с 2002 года в Нидерландах на законодательном уровне разрешили эвтаназию — практику прекращения жизни человека. Позже эту процедуру легализовали в других странах — Бельгии, Канаде, Японии, Люксембурге, в отдельных штатах США. Отметим, что в России эвтаназия запрещена законом и расценивается как убийство.

Фото: Exit International