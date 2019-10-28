Скворцова: Вопрос об эвтаназии в России должен решаться на референдуме

Глава Минздрава рассказала об отношении к этому способу избавления от страданий.

Вероника Скворцова считает, что вопрос об эвтаназии в России должен решаться на референдуме. Об этом чиновница заявила во время эфира на радио. Глава Минздрава отметила, что это сложнейший вопрос, касающийся основного права человека - на жизнь. В разных государствах на него смотрят по-разному из-за преобладающих религий. Политик заявила, что вопрос нужно решать конкретно путем опроса населения.

Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться конкретно в нашей стране. Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет прокомментировала ситуацию спикер

Скворцова добавила, что в России есть другие способы избавления человека от страданий. Она упомянула опиоидные препараты (анальгетики), использование которых упрощено в последнее время

Ранее Piter.tv писал о том, что каждый россиянин ежегодно обращается за медпомощью не менее 8 раз.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/World Health Organization (WHO), jinrtv