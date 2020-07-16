В Португалии одобрил закон об эвтаназии

Его отправят на рассмотрение президенту страны Марселу Ребелу де Соуза.

Парламент Португалии одобрил законопроект о легализации эвтаназии. Об этом сообщает медиагруппа Radio e Televisao de Portugal.

За принятие законопроекта проголосовали 136 человек, против - 78, четверо воздержались. Его отправят на рассмотрение президенту страны Марселу Ребелу де Соуза.

Право на эвтаназию может запросить совершеннолетний гражданин Португалии или лицо с видом на место жительства в стране. Также запрос может сделать смертельно больной и тяжелораненый пациент.

Ранее стало известно, что Ребелу де Соуза сохранил кресло президента Португалии.

Видео: YouTube / euronews (em português)