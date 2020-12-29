Ребелу де Соуза сохранил кресло президента Португалии. По данным Национальной избирательной комиссии, посчитано 99,9% протоколов.
Результаты показывают, что действующий глава государства набирает 60,7% голосов. Представительница левого крыла социалистов Ана Гомеш смогла составить ему только небольшую конкуренцию — она получила 12,97 процента голосов.
Явка составила 39,49%. На прошлых президентских выборах проголосовало 48,74%.
Ранее в Португалии ввели жесткий карантин.
Видео: YouTube / Arirang News
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