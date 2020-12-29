Явка составила 39,49%.

Ребелу де Соуза сохранил кресло президента Португалии. По данным Национальной избирательной комиссии, посчитано 99,9% протоколов.

Результаты показывают, что действующий глава государства набирает 60,7% голосов. Представительница левого крыла социалистов Ана Гомеш смогла составить ему только небольшую конкуренцию — она получила 12,97 процента голосов.

Явка составила 39,49%. На прошлых президентских выборах проголосовало 48,74%.

Ранее в Португалии ввели жесткий карантин.

Видео: YouTube / Arirang News