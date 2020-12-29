Школы останутся открытыми, офисные работники перейдут на удаленку.

В Португалии ввели жесткий карантин. Об этом журналистам рассказал премьер-министр страны Антониу Кошта. Чиновник уточнил, что ограничения будут аналогичны тем, которые действовали в марте и апреле 2020 года. Спикер уточнил, что решение принято на государственном уровне из-за роста числа зараженных. Он уточнил, что власти намерены "перегнуть кривую, спасти жизни, спасти систему здравоохранения".

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Напомним, что португальцам придется работать в удаленном режиме. При этом школы останутся открытыми. Вопрос с разрешением работы учебных заведений особенно остро стоял на повестке дня. Кошта уверен, что школы являются безопасным местом, так как во время распространения первой волны коронавируса число инфицирования в них было небольшим.

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