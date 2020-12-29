Украина отказалась продлевать локдаун из-за коронавируса. Об этом в видеообращении сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник заявил, что правительство отказывается от жестких ограничений в условиях продолжающейся пандемии.
Власти страны решили вернуться к адаптивному карантину. Он уточнил, что от всех ограничений чиновники не отказываются, часть санитарных мер продолжает действовать. Тотальный локдаун все еще возможен, если в эпидемиологическом плане будет складываться "сверхкритическая ситуация".
Это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост — с какой скоростью он происходит
Максим Степанов, глава Минздрава Украины
Напомним, что с 8 по 24 января в стране объявлен "Карантин зимних каникул". Правительство запретило работу торговы центров, спортивны залов, образовательных учреждений за исключением детских садов, непродовольственных рынков.
Украина назвала условия отказа от китайской вакцины против COVID-19.
Видео: Facebook/Міністерство охорони здоров"я України
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