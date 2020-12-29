Максим Степанов рассказал об отказе от жесткого карантина в стране.

Украина отказалась продлевать локдаун из-за коронавируса. Об этом в видеообращении сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник заявил, что правительство отказывается от жестких ограничений в условиях продолжающейся пандемии.

Власти страны решили вернуться к адаптивному карантину. Он уточнил, что от всех ограничений чиновники не отказываются, часть санитарных мер продолжает действовать. Тотальный локдаун все еще возможен, если в эпидемиологическом плане будет складываться "сверхкритическая ситуация".

Это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост — с какой скоростью он происходит Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Напомним, что с 8 по 24 января в стране объявлен "Карантин зимних каникул". Правительство запретило работу торговы центров, спортивны залов, образовательных учреждений за исключением детских садов, непродовольственных рынков.

Украина назвала условия отказа от китайской вакцины против COVID-19.

Видео: Facebook/Міністерство охорони здоров"я України