В российских поездах предложили создать курилки

Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила оборудовать курилки в поездах дальнего следования. Об этом сообщил RT.
Сопредседатель заявила, что полностью поддерживает возвращение комнат для курения в российских аэропортах. Именно поэтому она хочет, чтобы и в поездах был выделен вагон или тамбур, где люди смогли бы курить.
При этом, Беклемищева отметила, что нужно максимально развести курящих и некурящих пассажиров.
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах.
Видео: YouTube / Eugene Katusha
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