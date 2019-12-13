В российских поездах предложили создать курилки

Но нужно подумать, как максимально развести курящих и некурящих пассажиров.

Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила оборудовать курилки в поездах дальнего следования. Об этом сообщил RT.

Сопредседатель заявила, что полностью поддерживает возвращение комнат для курения в российских аэропортах. Именно поэтому она хочет, чтобы и в поездах был выделен вагон или тамбур, где люди смогли бы курить.

При этом, Беклемищева отметила, что нужно максимально развести курящих и некурящих пассажиров.

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах.



Видео: YouTube / Eugene Katusha