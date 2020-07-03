Соглашение с Минском Минтранс РФ подписал на три года.

В российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии. Об этом рассказали представители Минтранса РФ. На данный момент известно о том, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод отправил в Усть-Лугу составы с бензином. В Россию должно прибыть более пяти тысяч тонн топлива. Груз ожидается с терминале "Портэнерго" 9 марта.Также утром 6 марта, Мозырский НПЗ отгрузил 3,6 тысячи тонн мазута. Он будет доставлен для перевалки в морской порт Петербурга.

Напомним, что соглашение о перевалке нефтепродуктов через морские порты России с Минском подписал министр транспорта Виталий Савельев и его белорусский коллега Алексей Авраменко еще 19 февраля. В документе указывается, что с 2021 по 2023 год Минск отправит в российские порта порядка 10 млн тонн мазута, бензина, масла. Договоренность рассчитана на три года, но с возможностью автоматической пролонгации.

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