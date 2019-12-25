Ложную рассылку о минировании разослали в родильные дома Петербурга

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 3 апреля с различных электронных адресов на почты нескольких родильных домов поступили сообщения с информацией о заминировании зданий.
Письма содержали следующий текст: "Заминировано здание роддома".
Всего было осмотрено 6 родильных домов, а также 1 больница. Взрывчатые вещества и взрывные устройства не обнаружили.
Сейчас материалы проверки направлены в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее мы сообщили, что "Дуров" из Германии "заминировал" больницы и роддома Петербурга и Ленобласти.
Фото: Pixabay
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