Ложную рассылку о минировании разослали в родильные дома Петербурга

Взрывчатые вещества не обнаружили.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 3 апреля с различных электронных адресов на почты нескольких родильных домов поступили сообщения с информацией о заминировании зданий.

Письма содержали следующий текст: "Заминировано здание роддома".

Всего было осмотрено 6 родильных домов, а также 1 больница. Взрывчатые вещества и взрывные устройства не обнаружили.

Сейчас материалы проверки направлены в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее мы сообщили, что "Дуров" из Германии "заминировал" больницы и роддома Петербурга и Ленобласти.

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