"Дуров" из Германии "заминировал" больницы и роддома Петербурга и Ленобласти

Учреждения были осмотрены, но эвакуация не проводилась.

В Петербурге 30 марта возобновились "минирования" объектов здравоохранения. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне с электронного адреса durov.wladislaw@yandex.com письма приходили в больницы, роддома Петербурга и Ленобласти. В письмах сообщалось о минировании медучреждений. Всего угрозы поступили в 12 больниц и 4 роддома в Центральном, Фрунзенском, Курортном, Выборгском, Петродворцовом, Василеостровском, Невском, Адмиралтейском, Пушкинском районах города и во Всеволожском и Гатчинском районах Ленобласти. Учреждения были осмотрены, но эвакуация не проводилась.

Установлено, что сообщения от злоумышленника шли с территории Германии.

Ранее пьяный петербуржец сообщил полиции, что заминировал улицу.

Фото: Piter.TV