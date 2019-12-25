Пьяный петербуржец сообщил полиции, что заминировал улицу

А другому показалось, что в магазин "Перекрёсток" заложили бомбу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 марта в полицию поступило сразу два звонка о минировании.

В первом случае мужчина сообщил, что он заминировал улицу. Полиция задержала его на Тихорецком проспекте, 33 в состоянии алкогольного опьянения.

Никаких взрывных устройств на территории не было.

Во втором случае в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в ТЦ "Индустриальный" он увидел, как кто-то закладывает бомбу. После разговора он отключил телефон.

Осмотр ТЦ показал, что никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств нет, эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге двое "заминировали" больницу.

Фото: Pixabay