В Петербурге двое "заминировали" больницу и ТРК. Одного уже задержали

Полиция разыскивает 40-летнего бездомного лжеминера.

В воскресенье, 26 января, в службу "112" позвонил неизвестный мужчина и заявил, что в ТРК "Шайба" на проспекте Стачек, где он находится, скоро якобы взорвется бомба. После этого телефонный минер отключился. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Полиция выяснила, что номер принадлежит30-летнему местному жителю, и тот действительно был в ТРК во время звонка. В "Шайбе" телефонного террориста и задержали, лжеминер оказался пьян. В торговом центре обошлось без эвакуации, помещения быстро осмотрели службы.

Практически в то же время в "112" позвонил еще один мужчина и сообщил о заминировании психиатрической больницы №6. Выяснилось, что номер зарегистрирован на 40-летнего бездомного. Больница также не эвакуировалась, в здании не нашли опасных веществ и устройств. Отмечается, что подозреваемый лжеминер многократно проходил стационарное лечение и что 16 лет назад мужчина продал комнату в коммунальной квартире на Васильевском острове, после чего больше не появлялся там. Бездомного пока не нашли.

По обоим фактам случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что житель Ленобласти убил брата и порезал его возлюбленную.

Фото: pixabay