В Алабаме устроили стрельбу на школьном матче, есть пострадавшие

Известно, что полиция задержала двух человек.

Накануне, 30 августа, в американском городе Алабама произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщили зарубежные СМИ, ссылаясь на местную полицию.

По данным NBC 15 News, стрельба случилась после футбольного матча между школьными командами. От выстрелов пострадало не менее 10 челочек, пятеро из которых госпитализированы в критическом состоянии. Канал Fox News сообщил о шестерых погибших.

Подробности происшествия уточняются. Известно, что полиция задержала двух человек. Их отправили на допрос.

Это далеко не первый случай стрельба в американском городе в этом месяце. Напомним, что 3 августа 21-летний техасец открыл стрельбу в супермаркете Walmart. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 получили ранения. Позже стрельбу зафиксировали в Дейтоне, где погибли 10 человек, свыше 30 пострадали.

Фото: al.com