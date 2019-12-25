В результате столкновения “Hyundai” вылетел в автобусную остановку в Колпинском районе

В ДТП пострадали мужчина, женщина и ребёнок.

В субботу, 13 марта, на перекрёстке улиц Ремизова и Тверской в Колпинском районе 32-летняя женщина на "Kia" при повороте налево столкнулась с "Hyundai", который вылетел в автобусную остановку, передаёт ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Отмечается, что в этот момент людей на остановке не было. За рулём "Hyundai" находился 26-летний мужчина, а в салоне автомобиля сидел ребёнок.

В результате ДПТ в Колпинском районе мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, женщина получила травмы средней степени тяжести, а ребёнок отделался лёгкими травмами. На данный момент правоохранительные органы выясняют детали аварии.

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