Трое детей и женщина пострадали в ДТП во Всеволожском районе

На данный момент правоохранительные органы выясняют детали аварии.

Утром 13 марта женщина и трое детей пострадали в результате ДТП на автодороге "Петербург – Запорожская – Приозерск" во Всеволожском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, женщина за рулём "Kia" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в "Mercedes".

В результате аварии у женщины и 10-летнего ребёнка имеются травмы средней степени тяжести, ещё два ребёнка отделались легкими травмами, передаёт пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На данный момент правоохранительные органы выясняют детали аварии.

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Фото: pixabay