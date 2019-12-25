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Трое детей и женщина пострадали в ДТП во Всеволожском районе
Сегодня, 17:15
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kraratau27

Трое детей и женщина пострадали в ДТП во Всеволожском районе

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На данный момент правоохранительные органы выясняют детали аварии. 

Утром 13 марта женщина и трое детей пострадали в результате ДТП на автодороге "Петербург – Запорожская – Приозерск" во Всеволожском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, женщина за рулём "Kia" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в "Mercedes". 

В результате аварии у женщины и 10-летнего ребёнка имеются травмы средней степени тяжести, ещё два ребёнка отделались легкими травмами, передаёт пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

На данный момент правоохранительные органы выясняют детали аварии. 

Ранее мы писали, что Росгвардия протаранила иномарку на перекрестке в Купчино. 

Фото: pixabay 

Теги: всеволожский район, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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