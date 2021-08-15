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В результате пожара в квартире на Красноармейской женщина отравилась угарным газом

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Огонь разгорелся на 4-м этаже жилого дома.

Ночной пожар в центре Петербурга не обошелся без жертв. Как сообщил порталу "Мегаполис" очевидец события, в результате пожара в квартире на 7-й Красноармейской женщина отравилась угарным газом и была госпитализирована. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу, огонь на 4-м этаже жилого дома №22-24 разгорелся около полуночи. С возгоранием боролись четыре пожарных машины и 22 спасателя. В результате ЧП в двухкомнатной квартире выгорела комната.

Ранее мы показали, как на Сердобольской улице вспыхнула "Газель". Пожарным удалось справиться с возгоранием за две минуты.

Видео: "Мегаполис"

Теги: 7-я красноармейская, мчс, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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