В результате пожара в квартире на Красноармейской женщина отравилась угарным газом

Огонь разгорелся на 4-м этаже жилого дома.

Ночной пожар в центре Петербурга не обошелся без жертв. Как сообщил порталу "Мегаполис" очевидец события, в результате пожара в квартире на 7-й Красноармейской женщина отравилась угарным газом и была госпитализирована.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу, огонь на 4-м этаже жилого дома №22-24 разгорелся около полуночи. С возгоранием боролись четыре пожарных машины и 22 спасателя. В результате ЧП в двухкомнатной квартире выгорела комната.

Ранее мы показали, как на Сердобольской улице вспыхнула "Газель". Пожарным удалось справиться с возгоранием за две минуты.

Видео: "Мегаполис"