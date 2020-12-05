В результате обрыва каната клети на шахте в ЛНР погибли 9 человек

Спасатели ликвидируют последствия аварии на объекте "Красный партизан".

В результате обрыва каната клети на шахте "Красный партизан" в Свердловском районе в самопровозглашенной Луганской народной республике погибли 9 человек. Об этом журналистам рассказали представители экстренного ведомства по региону. Последствия аварии ликвидируют силы военизированных горноспасательных отрядов ГУ МЧС и представители медицины катастроф. Инцидент произошел 6 сентября. В настоящее время ведется работа по деблокировке оставшихся в шахте горняков.

На шахте "Красный партизан" произошла серьезная авария. Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие. пресс-служба ГУ МЧС по ЛНР

При взрыве на руднике в Бурятии погиб рабочий.

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