При взрыве на руднике в Бурятии погиб рабочий

Всего в момент взрыва в шахте находились восемь человек.

В Бурятии на золотодобывающем руднике произошел взрыв. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел на руднике "Владимирский". Согласно имеющимся данным, во время проведения работ произошел самопроизвольная детонация взрывчатых веществ.

В результате взрыва погиб один человек. Семеро рабочих были эвакуированы с места происшествия. Им не понадобилась медицинская помощь. По предварительным данным причиной детонации взрывчатки могли стать нарушения ТБ. В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники Следственного комитета.

Глава Бурятии Алексея Цыденов выразил соболезнования близким погибшего рабочего, а также сообщил, что им будет оказана необходимая поддержка.

Ранее в Бурятии "черные лесорубы" удирали от лесников задним ходом.

Видео: Telegram/Ариг Ус