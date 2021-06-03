При взрыве на руднике в Бурятии погиб рабочий

В Бурятии на золотодобывающем руднике произошел взрыв. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошел на руднике "Владимирский". Согласно имеющимся данным, во время проведения работ произошел самопроизвольная детонация взрывчатых веществ.
В результате взрыва погиб один человек. Семеро рабочих были эвакуированы с места происшествия. Им не понадобилась медицинская помощь. По предварительным данным причиной детонации взрывчатки могли стать нарушения ТБ. В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники Следственного комитета.
Глава Бурятии Алексея Цыденов выразил соболезнования близким погибшего рабочего, а также сообщил, что им будет оказана необходимая поддержка.
Ранее в Бурятии "черные лесорубы" удирали от лесников задним ходом.
Видео: Telegram/Ариг Ус
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