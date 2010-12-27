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В результате массовой драки в Василеостровском районе пострадали 5 человек
Сегодня, 10:41
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Lolita.Dubovik98

В результате массовой драки в Василеостровском районе пострадали 5 человек

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Мужчины отделались лёгкими травмами.

В среду, 5 июня, на Весельной улице около дома 11 произошла массовая драка с участием четверых уроженцев Киргизии и трёх петербуржцев. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия незамедлительно по вызову местных жителей дома. Информацией о массовой драке делится АН "Оперативное прикрытие". 

Полицейские прибыли спустя 4 минуты после совершённого звонка, были арестованы двое молодых людей 18 лет. Массовая драка окончилась тем, что 31-летнего петербуржца и четырёх граждан Киргизии доставили в больницу с ушибами и резаными ранами. Вскоре пострадавшие были отпущены домой.

По предварительным данным, драку затеял 31-летний житель Петербурга, не поделив что-то с мигрантами. По факту дела проводится проверка. Мужчина, который, видимо, привык решать вопросы кулаками, арестован на двое суток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса "Хулиганство".

Ранее мы писали, что сбежавший из тюрьмы эстонец найден в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: новости спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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