В результате массовой драки в Василеостровском районе пострадали 5 человек

Мужчины отделались лёгкими травмами.

В среду, 5 июня, на Весельной улице около дома 11 произошла массовая драка с участием четверых уроженцев Киргизии и трёх петербуржцев. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия незамедлительно по вызову местных жителей дома. Информацией о массовой драке делится АН "Оперативное прикрытие".

Полицейские прибыли спустя 4 минуты после совершённого звонка, были арестованы двое молодых людей 18 лет. Массовая драка окончилась тем, что 31-летнего петербуржца и четырёх граждан Киргизии доставили в больницу с ушибами и резаными ранами. Вскоре пострадавшие были отпущены домой.

По предварительным данным, драку затеял 31-летний житель Петербурга, не поделив что-то с мигрантами. По факту дела проводится проверка. Мужчина, который, видимо, привык решать вопросы кулаками, арестован на двое суток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса "Хулиганство".

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