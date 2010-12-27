Первый человек, сбежавший из эстонской тюрьмы, найден в Петербурге

Полиция обнаружила его на Садовой улице.

В среду, 5 июня, приблизительно в 16 часов, на улице Садовой двумя оперативниками Управления уголовного розыска Санкт-Петербурга был арестован подозрительный гражданин. Оперативники попросили паспорт на проверку, но он показался им странным, после чего лучшим вариантом было надеть наручники на мужчину и начать выяснять подробности его документов.

Им оказался 40-летний Александр Сухоцкий, который сбежал из эстонской тюрьмы. История беглого эстонца напоминает кадр из кинофильма, так как его побег был тщательно спланирован: он перепилил решётку ножовкой, которая была передана ему неизвестным, из простыней скрутил канат и спустился на свободную землю с четвёртого этажа.

Из информации, полученной "Фонтанкой" у эстонской полиции, задержанный был арестован в августе 2015 года по подозрению в сбыте наркотических веществ.Но 10 октября 2015 года бежал из мест лишения свободы со своим другом-сокамерником Эдуардом Михайловым. Один из руководитель полиции Таллина заявил, что Сухоцкий - первый человек, которому удалось сбежать из этой тюрьмы.

Ранее мы писали, что несовершеннолетние отравились наркотическими веществами.

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