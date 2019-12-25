Пятилетнюю девочку госпитализировали после ДТП в Невском районе

На перекрестке Крыленко и Дальневосточного столкнулись две машины.

Около восьми вечера в четверг, 5 ноября, на регулируемом перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко произошло ДТП. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, столкнулись "Киа" и "Фольксваген".

За рулем первой иномарки был 57-летний мужчина, второй машиной управлял 39-летний мужчина, оба водителя не пострадали. Травмы получили пассажиры "Фольксвагена": 39-летнюю женщину госпитализировали с повреждениями средней степени тяжести, а пятилетнюю девочку – в тяжелом состоянии. Известно, что ребенок был пристегнут в детском автомобильном кресле.

По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV