Пассажирка Jaguar скончалась после ДТП с грузовиком под Петербургом

Водитель был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадиной на правой руке.

Владелец Jaguar S-Type не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся впереди грузовиком. Авария произошла во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, 62-летний водитель Jaguar въехал в грузовик Hino Ranger. Водитель был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадиной на правой руке. В аварии погибла 59-летняя пассажирка, еще одна 36-летняя женщина находится в больнице.

Ранее "Газель" улетела на кладбище после ДТП в поселке Рахья.

Фото: Piter.tv