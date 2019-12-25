"Газель" улетела на кладбище после ДТП в поселке Рахья

На грузовом автомобиле нанесен логотип сетевого магазина Leroy Merlin.

Днем 5 ноября во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием "Газели" Leroy Merlin. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, "Газель" попала в аварию возле поселка Рахья. Большегруз снес дерево и оказался на кладбище в прямом смысле слова. В результате ДТП логотипы магазина, наклеенные на машину, оказались практически уничтожены.

Причины происшествия не называются.

Ранее мы писали, что водителя "Газели" зажало в авто после ДТП с военным "КамАЗом".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгений Гулак