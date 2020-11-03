Водителя "Газели" зажало в авто после ДТП с военным "КамАЗом"

Все остались живы.

Днем 3-го ноября на Выборгском шоссе в районе Сертолово столкнулись "Газель" и "КамАЗ", есть пострадавший. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Авария произошла в 12 часов. В результате ДТП водитель "Газели" оказался зажат в автомобиле, его удалось вытащить. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в 3-ю городскую больницу. "КамАЗ" принадлежит военной Академии связи Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иномарка перевернулась в ДТП на перекрестке Купчинской и Малой Балканской.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK