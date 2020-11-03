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Водителя "Газели" зажало в авто после ДТП с военным "КамАЗом"

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Все остались живы.

Днем 3-го ноября на Выборгском шоссе в районе Сертолово столкнулись "Газель" и "КамАЗ", есть пострадавший. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Авария произошла в 12 часов. В результате ДТП водитель "Газели" оказался зажат в автомобиле, его удалось вытащить. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в 3-ю городскую больницу. "КамАЗ" принадлежит военной Академии связи Петербурга. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иномарка перевернулась в ДТП на перекрестке Купчинской и Малой Балканской. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: газель, дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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