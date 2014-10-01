В результате аварии на Коллонтай разбили светофор

На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Информации о пострадавших не поступало

Во вторник, 3 августа, в результате аварии на улице Коллонтай разбили светофор. Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.

Вечером произошло дорожное происшествие на улице Коллонтай, 30 рядом с универсамом Александровский. В результате столкновения двух автомобилей, разбили светофор. На фотографиях видно, что дорожный знак, на котором висел светофор, наклонен, а крыло белого автомобиля помято. На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент выясняются причины произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в ГИБДД начали проверку видео с привязанной к автомобилю девушкой.

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