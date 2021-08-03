В ГИБДД начали проверку видео с привязанной к автомобилю девушкой

Блогер-миллионник уже извинился за этот ролик.

Московская ГИБДД начала проверку видео, на котором привязанная девушка едет на крыше автомобиля Bentley. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ролик появился в социальных сетях несколько дней назад. На нем блогер-миллионник Сергей Косенко привязал девушку веревками и скотчем к крыше иномарки, а затем совершил непродолжительную поездку по Москве.

Видео быстро распространилось в интернете и привлекло внимание правоохранителей. В настоящее время проводится проверка. Сам Косенко на своей странице в Instagram принес извинения за произошедшее.

Ранее мы сообщали, что квартиру блогера Юрия Хованского за 45 млн рублей выставили на продажу.

Видео: Instagram/sergey_kosenko