В результате аварии на Гражданском проспекте перевернулся каршеринг

Днем в воскресенье, 20 сентября, на Гражданском проспекте произошла авария.
В редакцию Piter.TV поступили кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент аварии. Видно, как водитель каршеринга собирается совершить левый поворот, когда в него на большой скорости влетает такси. В результате аварии автомобиль каршеринга перевернулся. По предварительной информации, никто сильно не пострадал. Сотрудники ДПС и скорой помощи прибыли на место.
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Видео: Piter.TV
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