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В результате аварии на Гражданском проспекте перевернулся каршеринг

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Машина такси въехала в "Делимобиль".

Днем в воскресенье, 20 сентября, на Гражданском проспекте произошла авария. 

В редакцию Piter.TV поступили кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент аварии. Видно, как водитель каршеринга собирается совершить левый поворот, когда в него на большой скорости влетает такси. В результате аварии автомобиль каршеринга перевернулся. По предварительной информации, никто сильно не пострадал. Сотрудники ДПС и скорой помощи прибыли на место. 

Ранее мы писали, что в Петербурге девушка выпала из окна после ночи с тремя любовниками.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия, ДТП,

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