Всех жильцов на время обследования здания эвакуировали.

В результате атаки беспилотников на Энгельс поврежден многоэтажный дом. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 26 августа на улице Пушкина. Беспилотник врезался в многоэтажный дом. Отмечается, что всех жильцов на время обследования здания эвакуировали. По словам Бусаргина, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Степень повреждения автомобилей в результате обрушения стекла на парковку оценят в ближайшее время для выплаты компенсаций.

Ранее в Минобороны сообщили, что операторы FPV-дронов уничтожили бронемашину ВСУ в районе Константиновки.

Видео: Telegram / SHOT