В результате ДТП в Волховском районе мотоциклист получил тяжелые травмы

Мотоциклист врезался в попутную "Хендай".

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 10 мая около 17:00 в Волховском районе Ленобласти, на 99 км трассы "Зуево - Новая Ладога" произошло ДТП.

Водитель 36 лет, управляя мотоциклом "Иж Юпитер - 5", неверно выбрал скорость движения и дистанцию, и не смог избежать столкновения с двигавшимся впереди "Хендаем". В результате аварии водитель мотоцикла получил тяжелые травмы.

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Фото: pixabay