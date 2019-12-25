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На Планерной улице в ходе пьяной ссоры мужчина подстрелил своего знакомого
Сегодня, 19:28
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smirenny

На Планерной улице в ходе пьяной ссоры мужчина подстрелил своего знакомого

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Стрелку оказалось 58 лет.

В воскресенье, 10 мая, в полицию обратился мужчина с простреленной ногой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. 

Потерпевший рассказал, что во время пьяной ссоры знакомый выстрелил ему в ногу, затем выгнал и заперся в квартире. Злоумышленник отказался открывать полицейским: пришлось выламывать дверь. Сотрудники правоохранительных органов задержали 58 летнего мужчину. 

Ранее мы писали, что покупательницу с детьми обвинили в многочисленных кражах в "Ленте".

Фото: pixabay

Теги: мужчина подстрелил знакомого, происшествие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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