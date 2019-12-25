В результате ДТП в Тосненском районе погибли двое

Пассажиры автомобилей получили серьезные травмы.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, сегодня, 22 февраля, приблизительно в 18:50 на 632 километре федеральной дороги "Россия" в Тосненском районе произошло ДТП.

Водитель-женщина управляла "Шкодой Октавией", выехала на встречную полосу и столкнулась со встречным "Ниссан Альмерой". В результате аварии оба водителя скончались. Дети, находившиеся на пассажирских сидениях "Шкоды" получили травмы тяжелой и средней степени тяжести. Пассажир "Ниссана" также травмирован.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Пушкинском районе "КИА" столкнул в канаву "Шкоду".

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