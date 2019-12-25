В Пушкинском районе "КИА" столкнул в канаву "Шкоду"

Пострадал ребенок.

В поселке Александровская под Пушкином произошло ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях. "КИА Спортейдж" столкнула "Шкоду Рапид" на обочину перекрестка Волхонского шоссе с Соболевской дорогой, в результате чего "Шкода" чуть не нырнула в канаву.

Сообщается, что удар в "Шкоду" пришелся на ту сторону, где сидел ребенок приблизительно 5-7 лет. Его вместе с матерью госпитализировали в больницу. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

Ранее мы писали, что петербуржец нашел гранату у детского садика на Софийской улице.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".