В результате ДТП в Тихвинском районе погиб 55-летний водитель

В среду, 23 декабря, произошла серьезная авария в Тихвинском районе Ленинградской области на трассе "Вологда — Новая Ладога". Лоб в лоб столкнулись два грузовика, один из водителей скончался от полученных травм. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, проводится проверка.
По предварительной информации, участниками аварии стали Mercedes-Benz Actros с полуприцепом и MAN с полуприцепом. На встречку выехал 54-летний 54-летний водитель Mercedes, где и столкнулся с MAN.
В итоге 55-летний водитель большегруза MAN от полученных телесных повреждений умер на месте. Водитель Mercedes в состоянии средней степени тяжести попал в больницу.
Накануне на Капитана Воронина столкнулись четыре автомобиля.
Фото: ВК/ Газета "Рабочее слово" г. Пикалево
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