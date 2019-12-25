В результате ДТП в Тихвинском районе погиб 55-летний водитель

Второй водитель находится в больнице.

В среду, 23 декабря, произошла серьезная авария в Тихвинском районе Ленинградской области на трассе "Вологда — Новая Ладога". Лоб в лоб столкнулись два грузовика, один из водителей скончался от полученных травм. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, проводится проверка.

По предварительной информации, участниками аварии стали Mercedes-Benz Actros с полуприцепом и MAN с полуприцепом. На встречку выехал 54-летний 54-летний водитель Mercedes, где и столкнулся с MAN.

В итоге 55-летний водитель большегруза MAN от полученных телесных повреждений умер на месте. Водитель Mercedes в состоянии средней степени тяжести попал в больницу.

Накануне на Капитана Воронина столкнулись четыре автомобиля.

Фото: ВК/ Газета "Рабочее слово" г. Пикалево