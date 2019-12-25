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На Капитана Воронина столкнулись четыре автомобиля
Сегодня, 18:39
136
smirenny

На Капитана Воронина столкнулись четыре автомобиля

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Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Вечером в среду, 23 декабря, на улице Капитана Воронина столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по всему, причиной аварии могла послужить гололедица. ДТП затруднило проезд: объехать его можно только по тротуару. В комментариях горожане выразили негодование и отметили, что участники аварии, видимо, были на летней резине, потому как в этом проезде довольно трудно столкнуться. Достоверной информации о случившемся пока нет. 

Ранее мы писали, что водитель иномарки вылетел на пешеходную зону Гостиного двора.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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korostelev
Сегодня 19:42

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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