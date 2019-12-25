На Капитана Воронина столкнулись четыре автомобиля

Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Вечером в среду, 23 декабря, на улице Капитана Воронина столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по всему, причиной аварии могла послужить гололедица. ДТП затруднило проезд: объехать его можно только по тротуару. В комментариях горожане выразили негодование и отметили, что участники аварии, видимо, были на летней резине, потому как в этом проезде довольно трудно столкнуться. Достоверной информации о случившемся пока нет.

Ранее мы писали, что водитель иномарки вылетел на пешеходную зону Гостиного двора.

Фото: vk.com/spb_today