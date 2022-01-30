В результате ДТП в Ростовской области погибли восемь человек

Движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону перекрыто.

Четыре ребенка и четыре взрослых погибли в результате ДТП в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 21 августа в Волгодонском районе. На дорожной трассе столкнулись автомобили "Лада Приора" и "Лада 2114". На место происшествия выехали руководители областного ГИБДД и сотрудники Следственного комитета. Выясняются причины аварии. Движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону перекрыто.

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Видео: Telegram / 112