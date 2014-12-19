Инцидент произошел недалеко от железнодорожного переезда в Амурске.

В Хабаровском крае пьяный водитель протаранил поезд. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД Сергея Блинова.

Инцидент произошел утром 20 августа недалеко от железнодорожного переезда в Амурске. Пьяный водитель Nissan Liberty был остановлен сотрудниками ГИБДД. Вместе с ним был пассажир, который после беседы прыгнул обратно в машину и захотел уехать от них. В это время по железнодорожным путям проезжал маневровый состав. Машину немного стянуло в кювет в результате столкновения.

Также сообщается, что устроивший ДТП пассажир тоже был пьян. На обоих составлены административные протоколы.

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Видео: Telegram / РИА Новости