Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП в Пыть-Яхе пострадали пять человек. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел сегодня, 15 января, на улице Белых ночей. По предварительным данным, водитель иномарки двигался по объездной в сторону города. При совершении обгона он не справился с управлением и столкнулся с встречным автомобилем.

Оба водителя и пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их госпитализировали в клиническую больницу города. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА