На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей

В результате происшествия пострадавших нет.

На участке федеральной трассы под Красноярском столкнулись 12 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России.

Инцидент произошел утром 15 января на 805 километре автодороги Р-255 "Сибирь". Сообщается о нескольких ДТП с участием 12 транспортных средств. В результате происшествия пострадавших нет. На месте работают наряды ДПС. Движение на данном участке полностью перекрыто.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области грузовик столкнулся с автобусом.

Видео: Telegram / МВД 24