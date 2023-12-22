В Нижегородской области грузовик столкнулся с автобусом

Один человек погиб, 11 пострадали.

Пассажирский автобус "ПАЗ" попал в ДТП с грузовиком на территории Нижегородской области вечером 12 января. Инцидент зафиксирован около 18:41 часов. Согласно информации от экстренного ведомства по региону, авария произошла на третьем километре кстовской объездной дороги. Известно, что общественный транспорт перевозил сотрудников ООО "Каркас монолит". В настоящее время у полиции есть сведения об 11 пострадавших и одном погибшем. Жертвой трагедии стал водитель фуры. Пациенты госпитализированы. Двое из них доставлены в местную Центральную районную больницу, остальные - в областную клиническую больницу имени Семашко.

В Госавтоинспекции заметили, что в аварии пострадали граждане Таджикистана. Они добавили, что все сотрудники предприятия находятся на территории России на законных основаниях и имеют разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности. Установлено, что автобус ПАЗ выехал на полосу встречного движения, а там совершил столкновение с "Амуром". Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Фото и видео: ГУ МЧС России