В результате ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

Водители грузовиков были госпитализированы.

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков. Об этом сообщили в краевом МВД.

Инцидент произошел вечером 6 декабря на трассе "Краснодар-Верхнебаканский". По предварительной версии, водитель "КамАЗа" столкнулся с впереди идущим микроавтобусом Mercedes. В результате столкновения иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом.

Жертвами ДТП стали водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водители грузовиков были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии в ДТП с двумя легковушками и четырьмя грузовиками пострадали шесть человек.

Видео: Telegram / 23 МВД