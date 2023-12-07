В результате ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков. Об этом сообщили в краевом МВД.
Инцидент произошел вечером 6 декабря на трассе "Краснодар-Верхнебаканский". По предварительной версии, водитель "КамАЗа" столкнулся с впереди идущим микроавтобусом Mercedes. В результате столкновения иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом.
Жертвами ДТП стали водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водители грузовиков были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Удмуртии в ДТП с двумя легковушками и четырьмя грузовиками пострадали шесть человек.
Видео: Telegram / 23 МВД
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все