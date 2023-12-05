В Удмуртии в ДТП с двумя легковушками и четырьмя грузовиками пострадали шесть человек

Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

На территории Удмуртии в ДТП с двумя легковушками и четырьмя грузовиками пострадали шесть человек. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы экстренного регионального управления. Специалисты уточнили, что столкновение транспортных средств произошло на 65-м километре автомобильной дороги "Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга". В настоящее время пациенты госпитализированы. Движение машин на указанном участке дороги временно затруднено.

На территории Можгинского района Удмуртии (вблизи деревни Трактор), произошло столкновение двух легковых автомобилей и четырех грузовых автомобилей. пресс-служба ГУ МЧС по региону

На Приморском шоссе студентка попала под колеса иномарки.

Фото и видео: ГУ МЧС России