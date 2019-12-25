В результате ДТП в Калининском районе пострадали двое

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 19 октября около трех часов дня в Калининском районе произошло ДТП.
Сообщается, что на перекрестке проспектов Культуры и Луначарского столкнулись "Хендай Солярис" под управлением 25-летнего мужчины и "БМВ" под управлением 21-летнего мужчины. В результате аварии пострадали пассажиры "Хендай": 37-летняя петербурженка и 9-летний мальчик. Они получили травмы средней степени тяжести.
Ранее мы писали, что появились подробности ДТП во Фрунзенском районе.
Фото: Piter.TV
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