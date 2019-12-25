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В результате ДТП в Калининском районе пострадали двое
Сегодня, 18:59
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smirenny

В результате ДТП в Калининском районе пострадали двое

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В том числе 9-летний ребенок.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 19 октября около трех часов дня в Калининском районе произошло ДТП.

Сообщается, что на перекрестке проспектов Культуры и Луначарского столкнулись "Хендай Солярис" под управлением 25-летнего мужчины и "БМВ" под управлением 21-летнего мужчины. В результате аварии пострадали пассажиры "Хендай": 37-летняя петербурженка и 9-летний мальчик. Они получили травмы средней степени тяжести. 

Ранее мы писали, что появились подробности ДТП во Фрунзенском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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Lyamin Makar
Сегодня 19:18

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